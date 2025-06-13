13 июня в мире отмечается День маленького путешествия и Международный день распространения информации об альбинизме. Православные верующие вспоминают мученика Ермия Команского. «Лента.ру» выяснила, какие еще праздники отмечают 13 июня и кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в мире
Международный день распространения информации об альбинизме
Праздник учредили по инициативе ООН в декабре 2014 года. Альбинизм — редкое генетическое различие, которое выражается в недостатке пигмента меланина в волосах, коже и глазах. Недостаток меланина делает людей с альбинизмом уязвимыми по отношению к солнечным лучам и яркому свету, почти все из них страдают от проблем со зрением и предрасположены к раку кожи.
Альбиносы по всему миру сталкиваются с дискриминацией из-за своего внешнего вида. Частая причина насилия — ошибочные представления, мифы и суеверия, заложенные в культуре разных народов. Праздник призван напомнить общественности, что люди с альбинизмом имеют равные права со всеми остальными жителями планеты.
Какие еще праздники отмечают в мире 13 июня
- Дeнь швeйнoй мaшинки;
- День маленького путешествия;
- Мeждунapoдный дeнь мeтaния тoпopa;
- Дeнь бoжьиx кopoвoк;
- День писателя в Аргентине;
- День любителей кексов в США.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти мученика Ермия Команского
Согласно преданию, мученик Ермий жил во II веке в городе Команы. Долгое время он служил в римской армии, но тайно исповедовал христианство. Когда император Антонин Пий издал приказ о гонении на христиан, к тому времени уже немолодой Ермий предстал перед судом. За преданность вере его пытали, но святой чудом оставался невредим. В очередной раз, истязая мученика, палачи разом ослепли и взмолились о помощи. Тогда старец велел им подойти, положил на них руки и исцелил от недуга. Узнав об этом, правитель города сам казнил Ермия. После этого христиане тайно похоронили святого.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 июня
- День памяти святого мученика Философа Александрийского;
- День памяти мучеников, пострадавших от рук персов в долине Ферейдан;
- День памяти священномученика Философа Орнатского и сыновей его, мучеников Бориса и Николая.
Приметы на 13 июня
- Много росы вечером — к жаркой погоде на следующий день;
- Пчелы роем летают над цветущей рябиной — на следующий день погода будет ясная;
- Пасмурная погода в этот день — к морозной зиме.
Кто родился 13 июня
Сестры-близнецы Олсен (39 лет)
Эшли и Мэри-Кейт Олсен — американские актрисы, известные по детским ролям фильмах «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и в сериале «Полный дом».
Сестры Олсен владеют собственным брендом одежды The Row и развивают другие бизнес-проекты. В 2021 году состояние близняшек оценили в 500 миллионов долларов.
Григорий Перельман (59 лет)
Григорий Перельман — российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре. В настоящее время это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия. В 2007 году газета Sunday Telegraph опубликовала список «100 ныне живущих гениев», в котором Григорий Перельман занял девятое место. В 2010-м Математический институт Клэя отметил труд ученого «Премией тысячелетия» в один миллион долларов США. Перельман не принял этот приз.
Кто еще родился 13 июня
- Сергей Маковецкий (67 лет) — российский актер;
- Дана Борисова (49 лет) — российская телеведущая;
- Крис Эванс (44 года) — американский актер;
- Малкольм Макдауэлл (82 года) — британский актер;
- Аарон Тейлор-Джонсон (35 лет) — британский актер.