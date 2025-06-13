Число жертв ударов Израиля по Восточному Азербайджану достигло 18 человек

Число жертв в результате ударов Израиля по Восточному Азербайджану достигло 18

Число погибших от ударов Израиля по Восточному Азербайджану в Иране достигло 18 человек. Об этом сообщает агентство Fars в своем Telegram-канале.

«18 человек погибли в результате нападения Израиля на восточный Азербайджан», — указано в сообщении.

Как отмечает агентство, помимо этого, 35 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Израиля предприняли попытку атаковать иранский ядерный центр Фордо. Как отмечает агентство, ВС Израиля совершили два ракетных удара по городу Кум в центре страны, рядом с которым находится Фордо, центр никаких повреждений центр не получил.