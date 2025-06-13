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20:24, 13 июня 2025Мир

Число жертв ударов Израиля по Восточному Азербайджану достигло 18 человек

Число жертв в результате ударов Израиля по Восточному Азербайджану достигло 18
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Число погибших от ударов Израиля по Восточному Азербайджану в Иране достигло 18 человек. Об этом сообщает агентство Fars в своем Telegram-канале.

«18 человек погибли в результате нападения Израиля на восточный Азербайджан», — указано в сообщении.

Как отмечает агентство, помимо этого, 35 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Израиля предприняли попытку атаковать иранский ядерный центр Фордо. Как отмечает агентство, ВС Израиля совершили два ракетных удара по городу Кум в центре страны, рядом с которым находится Фордо, центр никаких повреждений центр не получил.

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