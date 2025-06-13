Израиль атаковал иранский ядерный центр Фордо

Израиль предпринял попытку атаковать иранский ядерный центр Фордо

Вооруженные силы Израиля предприняли попытку атаковать иранский ядерный центр Фордо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на иранское новостное агентство.

Как отмечает агентство, ВС Израиля совершили два ракетных удара по городу Кум в центре страны, рядом с которым находится Фордо, никаких повреждений центр не получил.

Президент США Дональд Трамп озвучил конечную цель Израиля в борьбе с Ираном. Как отметил американский лидер, Израиль атаковал Иран, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия. Даже после авиаударов американский лидер все еще надеется провести переговоры с Тегераном на данную тему.