Трамп: Израиль не допустит появления ядерного оружия у Ирана

Президент США Дональд Трамп озвучил конечную цель Израиля в борьбе с Ираном. Его словам приводит ТАСС.

Как отметил Трамп, Израиль атаковал Иран, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия. Даже после авиаударов американский лидер все еще надеется провести переговоры с Тегераном на данную тему. Правда, теперь он не уверен, что мероприятие состоится.

Также глава Белого дома добавил, что не знает, находится ли ядерная программа Ирана в рабочем состоянии после действий Израиля. В заключение республиканец заявил, что его совершенно не беспокоит возможное начало региональной войны на территории Ближнего Востока.

Ранее российский политолог Сергей Марков оценил будущее Ирана после авиаударов Израиля. Он предрек Тегерану скорый государственный переворот.

