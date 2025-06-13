Израиль готовил операцию против ядерной программы Ирана. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ноябре 2024 года дал указание разработать операцию против ядерной программы Ирана. Первоначально ее планировалось провести в апреле этого года.
Израиль начал операцию «Ам Калави» («Народ как лев») и атаковал десятки военных объектов в различных районах Ирана.
13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху обсудит удары по Ирану с мировыми лидерами.