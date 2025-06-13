Нетаньяху заявил о подготовке операции против ядерной программы Ирана

Израиль готовил операцию против ядерной программы Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ноябре 2024 года дал указание разработать операцию против ядерной программы Ирана. Первоначально ее планировалось провести в апреле этого года.

Израиль начал операцию «Ам Калави» («Народ как лев») и атаковал десятки военных объектов в различных районах Ирана.

13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху обсудит удары по Ирану с мировыми лидерами.