Стало известно о наращивании сил ВС России для боев в Волчанске

Марочко: ВС России наращивают силы и средства для боев в Волчанске

Вооруженные силы (ВС) РФ наращивают силы и средства в Волчанске Харьковской области и ведут зачистку освобожденных территорий, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военные «поставили временно-оперативную паузу».

«Поскольку те действия, которые были ранее, они требуют комплекса мероприятий, в том числе подтягивание тылов, зачистку территорий, которые были освобождены», — объяснил он.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в районе населенных пунктов Тихое, Ветеринарное и Волчанск.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главная задача российских военных под Волчанском — создать буферную зону.