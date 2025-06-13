Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Сегодня
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Диана Шнайдер
Сегодня
14:00 (Мск)
Мэдисон Киз
Лондон (ж)
Габриэль Диалло
Сегодня
13:30 (Мск)
Карен Хачанов
Хертогенбосх (м)
Даниил Медведев
Сегодня
15:30 (Мск)
Райлли Опелка
Хертогенбосх (м)
Эдмонтон Ойлерз
15 июня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 5-й матч
10:10, 13 июня 2025Спорт

На клубном чемпионате мира сыграют три футболиста с российскими паспортами

На клубном чемпионате мира-2025 сыграют три футболиста с российскими паспортами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Manon Cruz / Reuters

На клубном чемпионате мира-2025 сыграют представители 81 страны. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

На турнире выступят три футболиста, имеющие российские паспорта. При этом в официальном списке команд в графе «национальность» Россия указана только у вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова.

Еще два игрока имеют российское гражданство. Это нападающий саудовского «Аль-Хиляля» бразилец Малком и вратарь американского клуба «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 32 команды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана

    Вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем оценили

    Израиль начал мобилизацию

    В Сети появились кадры с места гибели пятерых детей во время пожара

    На клубном чемпионате мира сыграют три футболиста с российскими паспортами

    Иран обратился в ООН после ударов Израиля

    Кадры последствий удара Израиля по ядерному объекту Ирана показали

    Стало известно о подрыве двух бронеавтомобилей ВСУ

    Борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана

    В России заявили о попытках Германии избежать ответственности за поставки ракет Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости