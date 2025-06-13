На клубном чемпионате мира сыграют три футболиста с российскими паспортами

На клубном чемпионате мира-2025 сыграют три футболиста с российскими паспортами

На клубном чемпионате мира-2025 сыграют представители 81 страны. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

На турнире выступят три футболиста, имеющие российские паспорта. При этом в официальном списке команд в графе «национальность» Россия указана только у вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова.

Еще два игрока имеют российское гражданство. Это нападающий саудовского «Аль-Хиляля» бразилец Малком и вратарь американского клуба «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 32 команды.