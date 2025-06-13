Strategic Culture: ЕС может развалиться в случае вступления в него Украины

Если Евросоюз (ЕС) примет в свой состав Украину, то он рискует столкнуться с серьезными экономическими последствиями, которые в дальнейшем могут привести к его развалу. Такое мнение приводит издание Strategic Culture.

«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнется с перспективой членства Украины, которое разорвет ЕС на части», — говорится в материале. В нем уточняется, что именно по этой причине европейские лидеры «вводят все больше бессмысленных санкций», не понимая, что они могут сделать. Это свидетельствует о растущем отчаянии в Европе.

Кроме того, пишет издание, членство Украины в ЕС приведет к сопротивлению среди населения и пошатнет финансовые основы объединения.

Ранее журналист Чей Боуз призвал провести общеевропейский референдум по вопросу вступления Украины в объединение.