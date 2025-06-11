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04:29, 11 июня 2025Мир

В Европе предложили провести референдум по Украине

Боуз: ЕС должен провести референдум по вопросу вступления Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) должен провести референдум по вопросу вступления Украины в объединение. С таким предложением выступил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

По его словам, Брюссель «много говорит о демократии» и должен подкрепить слова действиями.

«Давайте проведем общеевропейский референдум о том, должна ли Украина вступать в ЕС. Пусть народ решает. Налогоплательщики. Граждане», — написал он.

Ранее ЕС и НАТО предупредили о возможном распаде из-за Украины. «Украина — это ненасытная бездонная пропасть. Должны ли страны ЕС брать на себя ответственность за ее послевоенное восстановление, погашение долгов и так далее?», — говорится в статье.

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