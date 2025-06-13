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15:43, 13 июня 2025Мир

Над Иорданией перехвачено несколько ракет и беспилотников

Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Самолеты и средства противовоздушной обороны Иордании перехватили несколько ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время атаки Израиля на Иран. Соответствующее заявление появилось на сайте иорданской армии.

Сбитые ракеты и дроны находились в воздушном пространстве страны. «Самолеты Королевских военно-воздушных сил Иордании находятся в готовности для защиты и поддержания безопасности», — заявили в ведомстве.

Израиль нанес несколько ударов по Ирану при помощи сотни БПЛА в ночь на пятницу, 13 июня. В результате атаки погибли не менее 78 человек, еще 329 человек пострадали.

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