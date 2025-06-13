В Иране сообщили о 78 погибших в Тегеране из-за атак Израиля

Fars: Не менее 78 человек погибли при атаках Израиля по Ирану

Не менее 78 человек погибли, еще 329 человек пострадали в результате атак Израиля по жилым районам Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что эти данные предварительные, реальное число жертв может быть больше.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля на Иран есть жертвы. Государственный телеканал Ирана Press TV опубликовал видео с телами погибших людей, но не уточнил число жертв.

Ранее стало известно, что Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Военный корреспондент Дорон Кадош сообщил о начале операции «Ам Калави» против ядерной программы Ирана.