В Иране сообщили о 78 погибших в Тегеране из-за атак Израиля

Не менее 78 человек погибли, еще 329 человек пострадали в результате атак Израиля по жилым районам Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.
Отмечается, что эти данные предварительные, реальное число жертв может быть больше.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля на Иран есть жертвы. Государственный телеканал Ирана Press TV опубликовал видео с телами погибших людей, но не уточнил число жертв.
Ранее стало известно, что Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Военный корреспондент Дорон Кадош сообщил о начале операции «Ам Калави» против ядерной программы Ирана.