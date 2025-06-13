Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила об отсутствии сожалений за свои слова

Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила, что не жалеет о своем поведении

Блогерша из Иркутска, опубликовавшая видео, на котором оскорбляет бойцов спецоперации (СВО) и ставит под сомнение важность Дня России, заявила, что она инфлюенсер и не жалеет о сказанном. Ее слова передает RT.

«Это моя личная страница, я никого на ней не держу. Мое мнение может [быть] отличным от многих», — сказала женщина, отметив, что это не говорит о ее неправоте. Кроме того, блогерша назвала себя «маленьким человеком в огромном мире несправедливости».

Ранее стало известно, что Следственный комитет инициировал проверку в отношении блогерши за ее высказывания.