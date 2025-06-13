СК проверит оскорбившую бойцов СВО блогершу

СК проверит иркутскую блогершу, пожелавшую бойцам СВО смерти

Следственный комитет (СК) начал проверку в отношении блогерши из Иркутска, опубликовавшей видео, на котором она оскорбляет бойцов, принимающих участие в спецоперации (СВО) и ставит под сомнение важность Дня России. Об этом сообщает RT.

На опубликованных кадрах женщина заявила, что День России — «не заслуживающее гордости» событие. Кроме того, она сказала, что выпьет вина, если завтра все бойцы СВО умрут. Эти заявления возмутили пользователей. Женщина уже удалила свою страницу в социальной сети.

Сейчас сотрудники СК изучают материалы в рамках доследственной проверки.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на участника СВО в Перми.