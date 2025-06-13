Оскорбившую бойцов СВО блогершу задержали при помощи спасателей

В Иркутске полицейские задержали блогершу, оскорбившую участников СВО

Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила об отсутствии сожалений за свои слова

Начало событий в новости Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила об отсутствии сожалений за свои слова

В Иркутске сотрудники полиции задержали блогершу, которая на видео оскорбила бойцов специальной военной операции (СВО) и поставила под сомнение важность Дня России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Задержанной оказалась 35-летняя жительница Шелехова. Ранее она работала бортпроводницей и была судима.

Женщина отказывалась открыть дверь силовикам, сославшись на сломанный замок, вела себя неадекватно и угрожала навредить себе. На место прибыли спасатели, которые смогли вскрыть входную дверь в квартиру, после чего женщина была задержана. Ее доставили в психоневрологический диспансер для проверки на алкоголь и наркотики.

Незадолго до этого Следственный комитет России инициировал проверку в отношении блогерши за ее высказывания.

