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12:16, 13 июня 2025Силовые структуры

Оскорбившую бойцов СВО блогершу задержали при помощи спасателей

В Иркутске полицейские задержали блогершу, оскорбившую участников СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила об отсутствии сожалений за свои слова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутске сотрудники полиции задержали блогершу, которая на видео оскорбила бойцов специальной военной операции (СВО) и поставила под сомнение важность Дня России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Задержанной оказалась 35-летняя жительница Шелехова. Ранее она работала бортпроводницей и была судима.

Женщина отказывалась открыть дверь силовикам, сославшись на сломанный замок, вела себя неадекватно и угрожала навредить себе. На место прибыли спасатели, которые смогли вскрыть входную дверь в квартиру, после чего женщина была задержана. Ее доставили в психоневрологический диспансер для проверки на алкоголь и наркотики.

Незадолго до этого Следственный комитет России инициировал проверку в отношении блогерши за ее высказывания.

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