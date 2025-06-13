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00:39, 13 июня 2025Мир

Раскрыта дата возможного удара Израиля по Ирану

WSJ: Израиль может ударить по Ирану 15 июня
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Израиль готов нанести удар по Ирану уже 15 июня. Это возможно в том случае, если исламская республика не согласится на предложение США, предусматривающее жесткие ограничения для ядерной программы Тегерана, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как следует из данных газеты, Израиль требует от Ирана прекращения производства расщепляющегося материала, который может применяться при производстве ядерного оружия. Если же республика не пойдет на этот шаг, в воскресенье Израиль готов атаковать ее.

Ранее телеканал ABC сообщал, что Израиль может напасть на Иран в ближайшие дни. Замешаны ли США в возможном нападении, неизвестно.

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