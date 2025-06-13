Раскрыта дата возможного удара Израиля по Ирану

WSJ: Израиль может ударить по Ирану 15 июня

Израиль готов нанести удар по Ирану уже 15 июня. Это возможно в том случае, если исламская республика не согласится на предложение США, предусматривающее жесткие ограничения для ядерной программы Тегерана, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как следует из данных газеты, Израиль требует от Ирана прекращения производства расщепляющегося материала, который может применяться при производстве ядерного оружия. Если же республика не пойдет на этот шаг, в воскресенье Израиль готов атаковать ее.

Ранее телеканал ABC сообщал, что Израиль может напасть на Иран в ближайшие дни. Замешаны ли США в возможном нападении, неизвестно.