Профессор Дизен: За атаками на Иран и аэродромы России стоит Запад

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскрыл связь между атаками на ядерные объекты Ирана и аэродромы России. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как отметил Дизен, за атаками на Иран и Россию стоят западные разведывательные службы и правительства. По его словам, именно Вашингтон нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

Профессор добавил, что США используют ядерную программу Ирана для подталкивания его к капитуляции. В том числе об этом говорит и тот факт, что на переговорах от страны требуют сокращения военного потенциала. В заключение Дизен заявил, что в качестве оправдания атак на Иран и Россию используется право на самооборону, но это лишь «акт обмана».

Ранее обострение ситуации на Ближнем Востоке прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он похвалил Израиль за проделанную работу и пообещал продолжение.