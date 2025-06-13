Россиянку приняли за нелегальную мигрантку в Подмосковье

Цыденов: «Дружинник» принял бурятку за нелегальную мигрантку в Подмосковье

«Народный дружинник» принял россиянку за нелегальную мигрантку и попытался ее задержать в Подмосковье. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Он отметил, что информация об инциденте появилась в соцсетях. «... бурятку остановил у выхода на станции Московского центрального диаметра человек, представившийся народным дружинником и под предлогом проверки мигрантов сначала удерживал женщину, затем силой повел ее якобы к сотрудникам полиции», — сообщил Цыденов.

Он добавил, что поручил главе постпредства Бурятии в Москве выяснить все обстоятельства произошедшего, а также направить официальное обращение в полицию. Цыденов также напомнил, что только полиция и другие госорганы могут задерживать людей. «Никакие активисты, слабо представляющие свои и чужие права, а также географию и народонаселение нашей страны, не могут заниматься самоуправством», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев принял россиянина за мигранта и назвал его инопланетянином с тупой головой. Так он прокомментировал ролик, на кадрах которого снято нападение с летальным исходом «ехавшего по тротуару таджика» на россиянина в Подольске Московской области. В действительности на выложенных Матвеевым кадрах «с тупоголовым инопланетянином» запечатлен момент нападения постоянно проживающего в Дагестане россиянина Шарафутдина К. на другого жителя России Руслана Е. в Краснодаре.