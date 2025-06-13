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01:13, 13 июня 2025Мир

США отказались от прямого участия в израильских ударах по Ирану

Axios: США не будут принимать прямое участие в ударах Израиля по Ирану
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американская администрация уведомила власти Израиля о том, что США не будут принимать прямое участие в ударах по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана», — говорится в сообщении портала.

В то же время не уточняется, будет ли Вашингтон как-либо помогать Израилю в плане разведки или логистики. При этом, как пишет портал, США вероятнее всего помогут Израилю защититься от ответных ударов Ирана.

The Wall Street Journal сообщала, что Израиль может ударить по Ирану уже 15 июня. Такой сценарий возможен, если Тегеран не примет предложение США, которое предусматривает жесткие ограничения для ядерной программы исламской республики.

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