08:09, 13 июня 2025

Стало известно число пострадавших в результате атаки Израиля на Иран

В результате атаки Израиля на Тегеран пострадали не менее 50 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ayal Margolin / Global Look Press

В результате атаки Израиля на Тегеран пострадали не менее 50 человек, около 35 их них — женщины и дети, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

«В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу, как минимум 35 из них — женщины и дети», — подчеркнул ведущий в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что из-за атак изральской армии погибли люди.

Стало извсетно, что израильские силы на данный момент осуществили пять волн ударов по Ирану.

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