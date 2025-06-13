Стало известно о подрыве двух бронеавтомобилей ВСУ

Два бронеавтомобиля ВСУ взорвались из-за мины на южно-донецком направлении

Два бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвались после наезда на мины на южно-донецком направлении. Об этом рассказал командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения Хан 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тобол», — передает РИА Новости.

«Заминировали дорогу — подъезд (к позициям — ред.). После нашего минирования три единицы техники там подорвалось. Это был пикап и две колесные бронированных машины. Если не ошибаюсь, "МаксПро" и "Козак"», — сообщил военный.

По его словам, информацию о передвижениях ВСУ они получают от смежных подразделений. Хан также добавил, что украинская армия идет по дорогам, где много сожженной техники. «За это мы их и наказываем», — подытожил он.

Ранее военкор Борис Рожин сообщил о продвижении Армии России на запорожском направлении. По его словам, российские войска вошли в Малиновку.