Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:53, 13 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о подрыве двух бронеавтомобилей ВСУ

Два бронеавтомобиля ВСУ взорвались из-за мины на южно-донецком направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Два бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвались после наезда на мины на южно-донецком направлении. Об этом рассказал командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения Хан 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тобол», — передает РИА Новости.

«Заминировали дорогу — подъезд (к позициям — ред.). После нашего минирования три единицы техники там подорвалось. Это был пикап и две колесные бронированных машины. Если не ошибаюсь, "МаксПро" и "Козак"», — сообщил военный.

По его словам, информацию о передвижениях ВСУ они получают от смежных подразделений. Хан также добавил, что украинская армия идет по дорогам, где много сожженной техники. «За это мы их и наказываем», — подытожил он.

Ранее военкор Борис Рожин сообщил о продвижении Армии России на запорожском направлении. По его словам, российские войска вошли в Малиновку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана

    Вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем оценили

    Израиль начал мобилизацию

    В Сети появились кадры с места гибели пятерых детей во время пожара

    На клубном чемпионате мира сыграют три футболиста с российскими паспортами

    Иран обратился в ООН после ударов Израиля

    Кадры последствий удара Израиля по ядерному объекту Ирана показали

    Стало известно о подрыве двух бронеавтомобилей ВСУ

    Борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана

    В России заявили о попытках Германии избежать ответственности за поставки ракет Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости