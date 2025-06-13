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01:33, 13 июня 2025Бывший СССР

Военкор сообщил о продвижении российских войск на запорожском направлении

Военкор Рожин рассказал, что российские войска ведут бои за Малиновку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские военнослужащие вошли в Малиновку, за населенный пункт начались бои. Об этом рассказал военкор Борис Рожин в Telegram-канале.

«Хорошие новости приходят ночью. Противник сообщает, что на Запорожском направлении российские войска зацепились за Малиновку», — говорится в сообщении.

Рожин напомнил, что населенный пункт уже был занят армией России в начале спецоперации, однако весной 2022 года было принято решение оставить его. «Спустя три с лишним года мы возвращаемся», — заключил военкор.

Ранее Рожин рассказал, что российские военнослужащие взяли под контроль село Григоровка в Донецкой народной республике.

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