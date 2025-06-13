В Армении задержали экс-премьера Абрамяна

В Армении задержали бывшего премьера Абрамяна по подозрению в отмывании денег

Антикоррупционный комитет Армении арестовал бывшего премьер-министра Овика Абрамяна. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Абрамяна задержали утром 13 июня. В настоящее время в доме государственного деятеля проходит обыск.

В Антикоррупционном комитете Армении прокомментировали данную информацию. В ведомстве заявили, что Абрамян подозревается в нескольких преступлениях. Речь идет об отмывании денежных средств, злоупотреблении должностными полномочиями, а также осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин выразил надежду на развитие отношений между двумя странами. Он также заявил о готовности Москвы содействовать Еревану в существенном расширении международных связей.