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01:50, 13 июня 2025Наука и техника

В Британии возобновили производство гаубиц M777

Артиллерийский завод в Британии возобновил производство гаубиц M777
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Артиллерийский завод в Британии восстановил производство гаубиц M777, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны королевства.

Принадлежащий компании BAE Systems завод рассчитан на 200 рабочих мест. В его открытии в городе Шеффилд участвовал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

Решение о восстановлении производства было принято на фоне высокого спроса на восстановление оружейных запасов в европейских странах. M777 считаются одной из наиболее популярных и распространенных орудийных систем в странах НАТО.

Ранее Британия пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца текущего финансового года. «Британия усиливает поддержку Украины, поставив в этом году еще сотни тысяч беспилотников и завершив важный этап в поставке важнейших артиллерийских боеприпасов», — заявил министр обороны страны Джон Хили.

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