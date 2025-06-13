Mash: В Дагестане начались перебои с электричеством из-за сильного ветра

Сразу в нескольких населенных пунктах Дагестана начались перебои с электричеством из-за сильного ветра, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в Дагестане сносит деревья и крыши домов. Также наблюдается шторм в Чечне, где из-за сильного ветра обрушилась часть монумента.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 10 по 15 июня самый высокий — пятый — класс пожарной опасности прогнозируется в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах России. Такой же чрезвычайный класс пожарной опасности на юге Европейской России, особенно на востоке Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе — в Дагестане.