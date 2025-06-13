В Иране заявили о третьей волне ракетного ответа на атаки Израиля

IRIB: Иран начал третью волну ракетного ответа на атаки со стороны Израиля

Иран приступил к третьей волне ракетных атак в отношении Израиля. Об этом пишет иранская телерадиокомпания IRIB в Telegram-канале

«Начинается третья волна ракетной атаки Ирана», — утверждается в публикации.

До этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что Израиль ответит на иранские удары. По его словам, Тегеран пересек красные линии, осмелившись выпустить ракеты по гражданским населенным пунктам в Израиле.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что военно-воздушные силы (ВВС) страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».