В Польше заявили о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтикой

В Польше на перехват российского самолета подняли британские истребители

В Польше на перехват российского самолета подняли британские истребители. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, для перехвата российского самолета Ил-20 были подняты британские истребители, которые базируются в Польше. Как утверждает оперативное командование Вооруженных сил Польши, воздушным судном было допущено нарушение воздушного пространства на глубину до двух километров.

Поднятые на перехват истребители идентифицировали российский самолет, который вскоре покинул воздушное пространство страны.

В Министерстве обороны России заявили, что все полеты военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что Польша вернула поднятые из-за якобы активности России истребители.