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01:44, 13 июня 2025Россия

В России оценили ситуацию по холере в мире

Попова: Ситуация по холере в мире сейчас нестабильная
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию по холере в мире и назвала ее нестабильной. Ее слова приводит РИА Новости.

«И ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная, и об этом говорят эксперты», — сказала руководитель ведомства.

Попова уточнила, что Россия реагирует на эту проблему и работает в ряде стран Азии и Африки. По данным системы контроля и наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза, холера занимает первое место, после нее идут корь, кишечные инфекции, малярия.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что специалисты в 2024 году все лето работали вместе с коллегами из Таджикистана, организовав эпидемиологический надзор. В стране существовали риски завоза инфекции из смежных регионов. Была создана система контроля на границе и наблюдения внутри государства, были предотвращены все риски появления холеры в стране.

Попова добавила, что в дальнейшем болезнь могла прийти в Россию, однако были приняты все меры, чтобы этого не произошло.

В конце апреля в Роспотребнадзоре назвали фейком сообщения об угрозе распространения холеры. Там напомнили, что в стране осуществляется комплекс мероприятий для профилактики холеры, которые позволяют эффективно управлять эпидемиологической ситуацией.

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