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18:50, 29 апреля 2025Россия

В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о якобы угрозе распространения холеры

В Роспотребнадзоре опровергли сообщение об угрозе распространения холеры
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Роспотребнадзоре назвали фейком сообщения об угрозе распространения холеры. Опровержение опубликовано в Telegram-канале санитарной службы.

Как поясняется в посте, по сети распространяются недостоверные письма, якобы подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой. В первом предлагается информировать об опасности холеры руководителей различных организаций и содержатся рекомендации профилактики инфекции среди работников, во втором приводятся рекомендации по использованию воды в условиях вспышки заболевания.

«Эта информация является полностью недостоверной!, — заявили в санитарной службе. — За последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры».

В Роспотребнадзоре напомнили, что в стране осуществляется комплекс мероприятий для профилактики холеры, которые позволяют эффективно управлять эпидемиологической ситуацией.

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Ранее Роспотребнадзор Московской области сообщил о выявлении в регионе случая холеры у мужчины, прилетевшего из Индии. Как выяснилось, до обнаружения болезни россиянин успел войти в контакт с 321 лицом из 33 субъектов страны.

ЖЗЛ
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