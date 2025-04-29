В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о якобы угрозе распространения холеры

В Роспотребнадзоре опровергли сообщение об угрозе распространения холеры

В Роспотребнадзоре назвали фейком сообщения об угрозе распространения холеры. Опровержение опубликовано в Telegram-канале санитарной службы.

Как поясняется в посте, по сети распространяются недостоверные письма, якобы подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой. В первом предлагается информировать об опасности холеры руководителей различных организаций и содержатся рекомендации профилактики инфекции среди работников, во втором приводятся рекомендации по использованию воды в условиях вспышки заболевания.

«Эта информация является полностью недостоверной!, — заявили в санитарной службе. — За последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры».

В Роспотребнадзоре напомнили, что в стране осуществляется комплекс мероприятий для профилактики холеры, которые позволяют эффективно управлять эпидемиологической ситуацией.

Ранее Роспотребнадзор Московской области сообщил о выявлении в регионе случая холеры у мужчины, прилетевшего из Индии. Как выяснилось, до обнаружения болезни россиянин успел войти в контакт с 321 лицом из 33 субъектов страны.