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17:21, 24 апреля 2025Россия

Заболевший холерой житель Подмосковья успел войти в контакт с сотнями людей

Роспотребнадзор: Заболевший холерой житель Подмосковья контактировал с 321 лицом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Заболевший холерой житель Подмосковья контактировал с сотнями людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

«Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи)», — говорится в сообщении.

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Всех контактных лиц взяли под медицинское наблюдение. Также специалисты организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику. По информации Роспотребнадзора, ни у кого из 321 человека на данный момент нет симптомов холеры.

О выявлении случая холеры в Московской области ранее сообщал региональный Роспотребнадзор. Инфекция обнаружена у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. Проживает мужчина в Московской области. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, отметили в управлении.

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