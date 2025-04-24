Заболевший холерой житель Подмосковья успел войти в контакт с сотнями людей

Роспотребнадзор: Заболевший холерой житель Подмосковья контактировал с 321 лицом

Заболевший холерой житель Подмосковья контактировал с сотнями людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

«Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи)», — говорится в сообщении.

Всех контактных лиц взяли под медицинское наблюдение. Также специалисты организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику. По информации Роспотребнадзора, ни у кого из 321 человека на данный момент нет симптомов холеры.

О выявлении случая холеры в Московской области ранее сообщал региональный Роспотребнадзор. Инфекция обнаружена у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. Проживает мужчина в Московской области. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, отметили в управлении.