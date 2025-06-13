Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 13 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело по факту столкновения автобуса с КАМАЗом

В Московской области возбудили дело по факту аварии автобуса с КАМАЗом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Московской области возбудили дело по факту аварии автобуса с КАМАЗом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, на 45-м километре автодороги М-2 «Крым» автобус столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате аварии пострадали шесть пассажиров и водитель. По словам очевидцев, в связи с происшествием полностью перекрыто движение.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что автобус влетел в КамАЗ в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел переговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

    В центральной части Ирана произошел мощный взрыв

    Президент Ирана пообещал ответ на удары Израиля

    Стало известно о судьбе находившегося в Иране продюсера Бондарчука

    В российском регионе возбудили дело по факту столкновения автобуса с КАМАЗом

    Украинский футболист рассказал о дружбе с российским одноклубником

    Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с жертвами атак Израиля

    Путин выразил готовность оказать посреднические услуги между Израилем и Ираном

    Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран

    Число жертв ударов Израиля по Восточному Азербайджану достигло 18 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости