В российском регионе возбудили дело по факту столкновения автобуса с КАМАЗом

В Московской области возбудили дело по факту аварии автобуса с КАМАЗом

В Московской области возбудили дело по факту аварии автобуса с КАМАЗом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, на 45-м километре автодороги М-2 «Крым» автобус столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате аварии пострадали шесть пассажиров и водитель. По словам очевидцев, в связи с происшествием полностью перекрыто движение.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что автобус влетел в КамАЗ в Подмосковье.