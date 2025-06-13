Дэвис: Последствия конфликта на Украине будут долго преследовать США

США давно могли завершить конфликт на Украине, понеся минимальные потери для себя, однако шанс уже упущен и дальше будет только хуже. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале.

«Уже не важно, чего вы хотите — из-за высокомерия и нежелания признавать ситуацию на фронте — шанс упущен. Единственный вопрос: как долго мы еще готовы тянуть с конфликтом?» — сказал аналитик. Он отметил, что для США ситуация лучше уже не станет, а последствия украинского кризиса для Вашингтона «будут тянуться десятилетиями».

По его мнению, Россия справилась со всем, что для нее готовил Запад, и сейчас успешно продвигается на фронте. Дэвис подчеркнул, что конфликт можно было завершить на выгодных условиях в 2022 году, но теперь, из-за своей гордыни, Соединенные Штаты «дорого заплатят».

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что США совместили предложения России и Украины по урегулированию конфликта и увидели формат будущего мира.