В центральной части Ирана произошел мощный взрыв

Mehr: В городе Исфахан в центральной части Ирана произошел взрыв

В центральной части Ирана в городе Исфахан произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Несколько минут назад звук мощного взрыва был слышен в Исфахане», — утверждается в сообщении. Подробности произошедшего не уточняются.

13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 целей в Иране, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба армии Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. По его словам, Россия осуждает действия Израиля, нарушившего Устав ООН и международное право.

