Влияние конфликта между Ираном и Израилем на поддержку Украины оценили

Политолог Асафов: Израильско-иранский конфликт не повлияет на поддержку Украины

США уже не делают поставок на Украину, кроме тех, что согласовали при экс-президенте Джо Байдене, но ключевого влияния на урегулирование конфликта это все равно не окажет, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович заявил на своей странице в соцсети Х, что израильский удар по Ирану может стать проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большая часть производства средств противовоздушной обороны будет поглощена Израилем.

Политолог отметил, что в данной ситуации может появиться впечатление, будто Израиль для президента Дональда Трампа важнее, чем вопрос украинского конфликта. Однако, на его взгляд, американскому лидеру вообще в тягость участие в серьезных внешних эскалациях. Поэтому американцы сокращают усилия в вооружении Украины в надежде переложить большую часть ответственности за украинский конфликт на европейцев, указал эксперт.

«Я напомню, что американцы не заинтересованы в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Они лишь хотят снизить издержки для себя лично. То есть буквально мирное регулирование конфликта не зависит от участия или неучастия США в поддержке Израиля в предполагаемом обширном ближневосточном конфликте», — объяснил Асафов.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану при помощи 200 истребителей военно-воздушных сил в ночь на пятницу, 13 июня. В результате атаки погибли три высокопоставленных иранских командира.