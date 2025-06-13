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16:32, 13 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России предложили защитить продавцов от покупательского экстремизма

Юрист Хаминский: Россияне покупают дорогую одежду на один раз и сдают обратно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На маркетплейсах часто происходит потребительский экстремизм, когда покупатели пользуются техническими сбоями алгоритмов, покупая дорогую одежду по сниженным ценам для одноразовых выходов, а потом сдают ее назад. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист рассказал, что продавцы чаще используют на маркетплейсах именно электронную коммерцию для продажи товаров. При этом некоторые граждане научились использовать программные ошибки цифровых платформ, позволяющие купить товар значительно ниже стоимости. Кроме того, широко используется норма закона, позволяющая в течение 14 дней сдать практически любой товар назад, добавил Хаминский.

«Продавец, соглашаясь использовать цифровую платформу, принимает на себя соответствующие риски. Доказать недобросовестность и злонамеренность покупателя крайне тяжело, а затраты на такие действия превысят любые потери от потребителей, злоупотребляющих своими правами. Другое дело, что потери продавцов могут быть вызваны именно сбоями в работе цифровых платформ. И возлагать в этом случае убытки от таких ошибок именно на продавцов несправедливо», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Юрист добавил, что маркетплейсы, пользуясь практически монопольным положением на рынке, прописывают условия взаимоотношений с продавцами так, что все убытки возлагаются именно на них. Чтобы избежать нарушения прав продавцов, Хаминский предложил более четко нормативно закрепить общие принципы электронной торговли с помощью цифровых платформ.

Ранее Хаминский предложил ввести новую меру для защиты сделок с недвижимостью от мошенников. Юрист считает, что это даст возможность родственникам, друзьям вмешаться в заключение заведомо недобросовестной сделки.

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