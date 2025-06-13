Захарова назвала нацистом экс-посла Цэрану за слова о русскоязычных молдаванах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывание экс-посла Молдавии в России Анатола Цэрану о русскоязычных молдаванах. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Захарова напомнила, что недавно в одной из телепередач Цэрану заявил об отсутствии критического мышления среди русскоязычных молдаван. По его словам, это говорит о наличии в стране «некачественной этнической части», что является «тревожным симптомом».

Официальный представитель МИД РФ назвала данное высказывание «саморазоблачением нациста». В Молдавии, считает она, у власти сейчас находятся «оголтелые русофобы», поэтому подобные высказывания там считаются нормой. Однако такие заявления являются нарушением Уголовного кодекса страны, но на это закрывают глаза, заключила дипломат.

Ранее Захарова ответила на прозвучавшие в Германии слова о неготовности России к переговорам с Украиной. Она убеждена, что целью ФРГ является предоставление Киеву оружия для продолжения боевых действий.