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12:22, 13 июня 2025Россия

Жириновский предсказал обострение конфликта на Ближнем Востоке

В сети вспомнили предсказание Жириновского об обострении между Ираном и Израилем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

В сети после атаки Израиля на Иран, совершенной утром в пятницу, 13 июня, вспомнили предсказание основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Жириновский говорил, что на Ближнем Востоке произойдет обострение ситуации, из-за чего Украина отойдет на второй план. Более того, он не исключил даже начало третьей мировой войны в данном регионе.

Государственный деятель в одном из политических ток-шоу подчеркнул, что Иран не является Вьетнамом или Северной Кореей. Именно с этой страны начнутся самые страшные события, заключил он.

Ранее Израиль нанес удар по одному из ядерных объектов, находящихся на территории Ирана. Местные СМИ сообщили, что здание было полностью уничтожено.

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