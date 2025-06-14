Армия Израиля признала значительный ущерб от удара иранских ракет

ЦАХАЛ: Иран нанес значительный ущерб ответными ракетными ударами по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала масштабный ущерб, нанесенный в ходе ответных ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву. Об этом сообщил командующий городским округом полковник М., его заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Имя офицера не раскрывается. Он выступил на фоне разрушенного здания, стоя спиной к камере. «Здание, которое вы видите позади меня, было почти полностью разрушено, но благодаря тому, что гражданские лица следовали указаниям, раненых сравнительно немного, все они незначительные, учитывая масштабные разрушения», — сказал он.

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак. В том числе под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля.