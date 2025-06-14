В регионе России нашли обломки БПЛА

Обломки беспилотников нашли в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края

В Краснодарском крае обнаружили обломки упавших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фрагменты БПЛА нашли 14 июня в Щербиновском районе. Судя по всему, дрон упал в районе храма в станице Старощербиновской. В соседнем от него домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении.

Также обломки упавшего беспилотника были обнаружены в поселке Морской Ейского района Кубани. Разрушений и пострадавших нет, спецслужбы выставили оцепление.

Уточняется, что на местах происшествия работают сотрудники специальных и экстренных служб, правоохранительных органов.

14 июня в Татарстане снизили скорость мобильного интернета из-за атак дронов. «Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — отметили власти республики.