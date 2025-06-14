Иран назвал бессмысленными дальнейшие переговоры о ядерной программе

МИД Ирана: США сделали бессмысленными переговоры по ядерной программе

США сделали бессмысленными дальнейшие переговоры по ядерной программе Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

По его словам, невозможно требовать от Тегерана идти на диалог и одновременно разрешить Израилю покушаться на территориальную целостность Ирана.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готовился к новым переговорам с США, но удары Израиля заставили политиков «сойти с пути дипломатии».

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак. В том числе под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля. Обстрел стал ответом на операцию Израиля против Ирана, в ходе которой были нанесены удары по ядерным объектам.