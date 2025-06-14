Tasnim: Израильский беспилотник атаковал объекты газового месторождения в Иране

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из Израиля атаковал объекты газового месторождения «Южный парс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства Tasnim.

Отмечается, что после атаки беспилотника на одно из промышленных предприятий газового месторождения раздался мощный взрыв.

По имеющимся данным, объем повреждений пока не был установлен.

Ранее МИД Италии назвал причину атаки Израиля на Иран. Отмечалось, что Израиль атаковал Иран на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет.