Командир штурмовиков рассказал об обмане бойцов ВСУ при заходе в населенный пункт

ТАСС: Российские штурмовики обманули ВСУ при заходе в Петровское в ДНР

Командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер рассказал, как российские бойцы обманули солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при заходе в Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Подробностями операции он поделился с ТАСС.

По словам офицера, россияне схитрили, показав, что намерены заходить в населенный пункт с севера. Однако в этот момент пешие группы штурмовиков появились с южной стороны.

Таким образом, объяснил Петер, российские войска одновременно с двух сторон заблокировали противника.

Ранее командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» сообщил о ликвидации иностранных наемников ВСУ в Петровском.