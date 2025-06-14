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12:51, 14 июня 2025Россия

Командир штурмовиков рассказал об обмане бойцов ВСУ при заходе в населенный пункт

ТАСС: Российские штурмовики обманули ВСУ при заходе в Петровское в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер рассказал, как российские бойцы обманули солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при заходе в Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Подробностями операции он поделился с ТАСС.

По словам офицера, россияне схитрили, показав, что намерены заходить в населенный пункт с севера. Однако в этот момент пешие группы штурмовиков появились с южной стороны.

Таким образом, объяснил Петер, российские войска одновременно с двух сторон заблокировали противника.

Ранее командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» сообщил о ликвидации иностранных наемников ВСУ в Петровском.

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