Назван главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Швейцарец Фабио Челестини стал кандидатом на пост главного тренера ЦСКА

Итальянский швейцарец Фабио Челестини стал главным кандидатом на пост главного тренера московского ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, контракт будет рассчитан на два года. Инсайдер Андрей Панков уточнил, что представители ЦСКА в данный момент находятся в Европе, где закрывают сделку.

Последним местом работы Челестини был швейцарский «Базель». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны в прошедшем сезоне.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.