Назван главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Итальянский швейцарец Фабио Челестини стал главным кандидатом на пост главного тренера московского ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, контракт будет рассчитан на два года. Инсайдер Андрей Панков уточнил, что представители ЦСКА в данный момент находятся в Европе, где закрывают сделку.
Последним местом работы Челестини был швейцарский «Базель». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны в прошедшем сезоне.
Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.