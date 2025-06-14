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20:11, 14 июня 2025Спорт

Назван главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Швейцарец Фабио Челестини стал кандидатом на пост главного тренера ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andreas Hillergren / TT News Agency / Reuters

Итальянский швейцарец Фабио Челестини стал главным кандидатом на пост главного тренера московского ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, контракт будет рассчитан на два года. Инсайдер Андрей Панков уточнил, что представители ЦСКА в данный момент находятся в Европе, где закрывают сделку.

Последним местом работы Челестини был швейцарский «Базель». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны в прошедшем сезоне.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.

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