Под контролем ВСУ в Часовом Яре остался один район

Алаудинов: В Часовом Яре под контролем ВСУ остается всего один район

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался всего один район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что российские подразделения «потихоньку идут вперед».

«Будем ждать, чтобы подразделения Минобороны России додавили этот участок, взяв полностью Часов Яр», — добавил Алаудинов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ начали активно минировать Часов Яр. Они преследуют сразу две цели — замедлить наступление российской армии и отрезать своим бойцам пути к отступлению. По словам эксперта, минирование осуществляется дистанционно с помощью беспилотников.