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03:56, 14 июня 2025Бывший СССР

Под контролем ВСУ в Часовом Яре остался один район

Алаудинов: В Часовом Яре под контролем ВСУ остается всего один район
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался всего один район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что российские подразделения «потихоньку идут вперед».

«Будем ждать, чтобы подразделения Минобороны России додавили этот участок, взяв полностью Часов Яр», — добавил Алаудинов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ начали активно минировать Часов Яр. Они преследуют сразу две цели — замедлить наступление российской армии и отрезать своим бойцам пути к отступлению. По словам эксперта, минирование осуществляется дистанционно с помощью беспилотников.

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