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06:59, 1 июня 2025Бывший СССР

ВСУ в Часовом Яре начали использовать мины против своих солдат

Марочко: ВСУ минируют Часов Яр, чтобы не дать своим бойцам отступить
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно минировать Часов Яр. Они преследуют сразу две цели — замедлить наступление российской армии и отрезать своим бойцам пути к отступлению. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, минирование осуществляется дистанционно, ВСУ для этого используют беспилотники. «Минируются как те районы, которые уже под контролем Российской Федерации, так и те, где находятся украинские боевики», — рассказал Марочко.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы военнослужащие ВСУ не могли самовольно покинуть позиции.

Ранее стало известно, что командир ВСУ приказал убить сослуживца за попытку сдачи в плен.

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