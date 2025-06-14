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11:54, 14 июня 2025Мир

После удара Израиля в комплексе «Шахид Чамран Таун» в Тегеране погибли 20 детей

ТАСС: 60 человек погибли при обрушении в «Шахид Чамран Тауне» в Тегеране
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

В Тегеране 60 человек погибли в результате обрушения в комплексе «Шахид Чамран Таун». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

14 июня из-за удара Израиля обрушилась часть 14-этажной жилой башни, в которой жили иранские ученые и военные. Местное ТВ уточнило, что среди погибших — 20 детей.

В ночь на 14 июня Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. В израильскую сторону полетели сотни баллистических ракет.

Ранее были опубликованы спутниковые фотографии, показывающие последствия ракетных ударов Израиля по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Было уничтожено несколько самолетов.

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