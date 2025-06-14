Последствия израильских ударов по Тегерану показали со спутника

IRNA показало последствия ударов Израиля по аэропорту Мехрабад в Тегеране

Появились спутниковые фотографии, показывающие последствия ракетных ударов Израиля по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Об этом сообщает агентство IRNA.

Судя по снимкам с воздуха, в результате серии атак израильской армии было уничтожено несколько самолетов в международном аэропорту в столице Ирана. Точное число разрушенных воздушных судов и последствия ударов не раскрываются.

В ночь на 14 июня стало известно, что в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв. Очевидцы наблюдали черный дым, поднимающийся от столичной авиагавани.

Ранее выяснилось, что Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. В направлении израильской стороны было выпущено более 300 дальнобойных ракет.