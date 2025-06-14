Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 14 июня 2025Мир

Последствия израильских ударов по Тегерану показали со спутника

IRNA показало последствия ударов Израиля по аэропорту Мехрабад в Тегеране
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Появились спутниковые фотографии, показывающие последствия ракетных ударов Израиля по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Об этом сообщает агентство IRNA.

Судя по снимкам с воздуха, в результате серии атак израильской армии было уничтожено несколько самолетов в международном аэропорту в столице Ирана. Точное число разрушенных воздушных судов и последствия ударов не раскрываются.

В ночь на 14 июня стало известно, что в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв. Очевидцы наблюдали черный дым, поднимающийся от столичной авиагавани.

Ранее выяснилось, что Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. В направлении израильской стороны было выпущено более 300 дальнобойных ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это больше подходит России и Северной Корее». Трамп устроит парад в день рождения. Почему ему грозят многомиллионными протестами?

    Российского режиссера вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана

    Россиянам объяснили коварство пива в жару

    53-летний Ягр заявил о неготовности завершать карьеру

    Названо число пострадавших при атаке Ирана на Израиль

    Последствия израильских ударов по Тегерану показали со спутника

    Началась эвакуация россиян из Ирана

    В Ленобласти мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

    ФСБ пришла в тату-студию жены возможного участника атаки дронов из фур

    В России предрекли возможный сценарий завершения ирано-израильского кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости