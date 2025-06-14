Путин поздравил Трампа с днем рождения

Ушаков сообщил, что Путин по телефону поздравил Трампа с днем рождения

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером в субботу, 14 июня. В этот же день главе Соединенных Штатов исполнилось 79 лет.

По словам Ушакова, политики беседовали около часа — 50 минут. Их диалог был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». В центре обмена мнениями было обострение обстановки на Ближнем Востоке.