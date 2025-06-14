США заявили о переброске систем ПВО с Украины на Ближний Восток

Хегсет заявил, что США перебросили часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Вашингтон вывел часть средств противовоздушной обороны (ПВО) с Украины на Ближний Восток для усиления защиты своих баз. Подробностями он поделился с телеканалом Fox News.

Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты используют все доступные ресурсы для защиты своих граждан в том регионе и по всему миру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение США передать на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков стало ударом для страны. По его словам, Киев рассчитывал на отправленные Израилю боеприпасы.