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14:05, 14 июня 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о полученном от США ударе

Зеленский назвал ударом решение США о передаче 20 тысяч ракет Израилю
Ольга Коровина

Фото: Bullit Marquez / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение США передать на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков стало ударом. Его слова передает Telegram-канал «УНИАН».

Как сообщил Зеленский, на боеприпасы, которые были отправлены Израилю, изначально рассчитывала Украина.

«США передали им 20 тысяч ракет-перехватчиков, на которые мы рассчитывали. Это стало ударом для нас, но дало понять, что скоро начнется израильская операция против Ирана», — цитирует политика издание.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович назвал израильский удар по Ирану проблемой для Зеленского. По его мнению, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большая часть производства средств противовоздушной обороны будет поглощена Израилем.

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