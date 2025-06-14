Зеленский заявил о полученном от США ударе

Зеленский назвал ударом решение США о передаче 20 тысяч ракет Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение США передать на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков стало ударом. Его слова передает Telegram-канал «УНИАН».

Как сообщил Зеленский, на боеприпасы, которые были отправлены Израилю, изначально рассчитывала Украина.

«США передали им 20 тысяч ракет-перехватчиков, на которые мы рассчитывали. Это стало ударом для нас, но дало понять, что скоро начнется израильская операция против Ирана», — цитирует политика издание.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович назвал израильский удар по Ирану проблемой для Зеленского. По его мнению, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большая часть производства средств противовоздушной обороны будет поглощена Израилем.