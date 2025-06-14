Стало известно об ударах по украинскому ВПК в нескольких областях

Координатор подполья Лебедев: Удары нанесены по ВПК ВСУ в Краматорске

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах, нанесенных по украинскому ВПК в нескольких областях Украины и в Краматорске на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР). Его цитирует РИА Новости.

Удары, по словам Лебедева, были нанесены по центрам управления (Краматорск), логистической инфраструктуре (Сумская область, Харьковская область), производственным мощностям ВПК (Кривой Рог, Шостка).

Ранее командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер рассказал, как российские бойцы обманули солдат ВСУ при заходе в Петровское в ДНР. По словам офицера, россияне схитрили, показав, что намерены заходить в населенный пункт с севера. Однако в этот момент пешие группы штурмовиков появились с южной стороны.