Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:35, 14 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об ударах по украинскому ВПК в нескольких областях

Координатор подполья Лебедев: Удары нанесены по ВПК ВСУ в Краматорске
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах, нанесенных по украинскому ВПК в нескольких областях Украины и в Краматорске на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР). Его цитирует РИА Новости.

Удары, по словам Лебедева, были нанесены по центрам управления (Краматорск), логистической инфраструктуре (Сумская область, Харьковская область), производственным мощностям ВПК (Кривой Рог, Шостка).

Ранее командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер рассказал, как российские бойцы обманули солдат ВСУ при заходе в Петровское в ДНР. По словам офицера, россияне схитрили, показав, что намерены заходить в населенный пункт с севера. Однако в этот момент пешие группы штурмовиков появились с южной стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране заявили о возможности закрытия важного для поставок нефти Ормузского пролива

    Объятый пламенем 67-этажный небоскреб в Дубае попал на видео

    В Иране раскрыли действия США до начала обострения конфликта с Израилем

    Россиянка упустила 11 матчболов и проиграла в полуфинале турнира WTA

    Стало известно об ударах по украинскому ВПК в нескольких областях

    Момент удара иранской ракеты по израильскому городу попал на видео

    Зеленский обвинил главу Пентагона в деморализации Украины

    Украинский военный показал кадры издевательств над солдатами ВСУ

    Россиян предупредили о штрафах за шашлыки на даче

    Названы пять востребованных профессий с зарплатой больше 130 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости